Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и в краже продуктов из магазина.

Жительница Александрова предстанет перед судом по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений и краже. Ранее судимая 42-летняя женщина обвиняется в том, что, требуя возврата долга, ранила ножом своего знакомого, а также похитила продукты из магазина.Как сообщает прокуратура Владимирской области, конфликт между женщиной и должником произошел в марте 2025 года. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо ответил на требование вернуть долг, что спровоцировало ссору. В ходе конфликта женщина нанесла ему тяжкие телесные повреждения.Через несколько дней после этого инцидента, женщина совершила кражу продуктов питания из сетевого магазина, которые впоследствии продала.Уголовное дело передано в Александровский городской суд. За причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.