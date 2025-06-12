Работы будут проводиться до конца осени.

В Гусь-Хрустальном определен подрядчик для благоустройства набережной городского озера. По словам главы города Алексея Соколова, победителем торгов стала компания из Краснодара.Стоимость работ оценивается почти в 100 миллионов рублей. На первом этапе будет благоустроена территория по улице Калинина до выхода на улицу Володарского. Уже сейчас на улице Калинина идут подготовительные работы: демонтируются старые конструкции и разбирается старое покрытие.При благоприятном стечении обстоятельств, завершение всех работ запланировано на ноябрь текущего года.