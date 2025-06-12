В сентябре 2024 года женщина заявила в полицию об угоне своего автомобиля, заведомо зная, где он находится.

Киржачский районный суд признал местную жительницу виновной в ложном доносе.В ходе судебного разбирательства было установлено, что в сентябре 2024 года женщина заявила в полицию об угоне своего автомобиля, заведомо зная, где он находится.Мотивом для ложного сообщения стало нежелание платить административный штраф и лишаться автомобиля, который она передала нетрезвому водителю.Несмотря на представленные доказательства, в суде подсудимая отрицала свою вину. Тем не менее, суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.