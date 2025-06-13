На суд комиссии представили три проекта обновления значимого владимирского социального объекта. Идеального среди них не оказалось.

Трое креативныхВо Владимире сделали первый шаг к масштабному обновлению автовокзала – одного из ключевых объектов городской инфраструктуры. Недавно «Центр компетенций» завершил конкурс, целью которого был поиск свежих идей для нового облика здания.Большим количеством проек­тов участники не порадовали – на конкурс поступило всего три заявки. Однако каждый из этих проектов представлял собой комплексное решение, учитывающее множество деталей. Архитекторам нужно было в короткие сроки продумать не только эстетичный внешний вид, но и функциональность, а также все инженерные аспекты, чтобы сделать объект максимально удобным и современным.Правда, первое место не досталось никому: жюри решило, что авторы недостаточно внимания уделили вопросу доступности инфраструктуры для маломобильных граждан.Ворота в городаСеребряный призёр Анастасия Бурыкина поставила перед собой непростую задачу: не просто модернизировать здание, а создать настоящую гармонию между современными требованиями и неповторимым духом места. Десятилетиями этот транспортный узел служил настоящими «воротами» Владимира, связывая его с внешним миром. Поэтому новый архитектурный образ должен был символизировать движение и прогресс и при этом бережно сохранять связь с богатой историей и культурным наследием города.«Реконструкция предусматривает повышение комфорта пассажиров: расширенные козырьки, навигационные экраны. При этом фасад остаётся узнаваемым благодаря сохранности ключевых элементов, которые жители и гости города ассоциируют с автовокзалом», – пишет автор в пояснительной записке.Представленные концепции обновления автовокзала включали и создание новых зон от­дыха. Например, Анастасия предложила превратить пространство у парадного входа в общественную веранду, возможно с кафе, где пассажиры смогут комфортно провести время. А у въезда можно построить арт-объект: стену украсить масштабным панно из керамической мозаики с изображением панорамных видов Владимира, которое будет гармонировать с уже существующими витражами внутри здания.Не переборщитьАвтор третьего места Евгений Миронов предлагает подойти к обновлению здания с максимальной осторожностью. Суть в том, чтобы не просто отремонтировать, а вдохнуть новую жизнь в объект, сохранив при этом его неповторимый облик и используя те архитектурные детали, по которым сразу узнаёт­ся наш город. Цель – чтобы обновлённое здание осталось собой, но при этом стало лучше.«Затронута в проекте и прилегающая территория, на которой будет уместно создать комфортную зону ожидания с навесом и озеленением. В интерьерах здания предлагается сохранить элементы напольного покрытия и потолка, восстановить на стене карту области», – поясняет архитектор.Начало преображенияПока эксперты думают над внешним обликом автовокзала, Вокзальную площадь уже готовят к реконструкции. На днях мэрия определилась с подрядчиком. Им стала Владимирская строительная компания (ВСК). Работы обойдутся в 676,8 миллиона рублей. Их планируют разбить на несколько этапов.Преображение Вокзальной площади начинается с зоны парковки и прилегающих участков. На первом этапе будет произведён полный демонтаж старой инфраструктуры, включая покрытия, конструкции и троллейбусную сеть.Далее подрядчик приступит к масштабной замене всех подземных коммуникаций. Модернизации подвергнутся сети связи, кабельные линии, водопровод, канализация, ливневая система и наружное освещение.Завершит этот этап комплексное благоустройство: будет обновлено дорожное покрытие, проложены новые тротуары, обустроены общественные зоны. Появятся современные скамейки, урны, остановки, информационные стелы, а в районе торгового центра на Вокзальной, 3 должны установить светофор.Что касается парковки, то на месте разворотного кольца планируют обустроить 69 машино-мест.На втором этапе фокус реконструкции сместится на основную проезжую часть. Там планируют полное обновление асфальтового покрытия и создание современных, безопасных пешеходных дорожек.Для детей обустроят полноценную детскую площадку с разнообразными игровыми комплексами, качелями и песочницей.Кульминацией проекта станет масштабное озеленение. На обновлённой территории высадят 32 липы и внушительное количество кустарников – более 2700 штук, в том числе 43 куста барбариса Тунберга, 1374 куста кизильника блестящего, 226 кустов можжевельника казацкого и 50 карликовых туй западных, которые превратят улицу в цветущий и ухоженный уголок города, радующий глаз в любое время года.Работы должны быть завершены до конца 2027 года.