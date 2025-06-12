Церемония прощания с бывшим губернатором Владимирской области Николаем Виноградовым состоится в пятницу, 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Храм Успения

Церемония прощания с бывшим губернатором Владимирской области Николаем Виноградовым состоится в пятницу, 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Храм Успения Пресвятой Богородицы будет открыт для прощания с 8:00. С 10:00 до 11:00 пройдет общее прощание, в 11:00 начнется отпевание, после чего состоится гражданская панихида. Напомним, о том, что Николай Виноградов скончался на