Полковник юстиции Александр Морозов, возглавляющий следственный отдел по городу Мурому, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Александр Морозов удостоен

Полковник юстиции Александр Морозов, возглавляющий следственный отдел по городу Мурому, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Александр Морозов удостоен награды за добросовестную службу, высокий профессионализм и вклад в укрепление правопорядка. Высокую государственную награду ему вручил лично Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на торжественном собрании, приуроченном ко Дню России. «Для всех граждан