Асфальт обновили в поселке Мелехово Ковровского района. Приведены в порядок четыре участка протяженностью общей 700 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Ремонт

Асфальт обновили в поселке Мелехово Ковровского района. Приведены в порядок четыре участка протяженностью общей 700 метров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Ремонт сделали на двух участках Первомайской улицы, на одном участке Проезда №15 и на одном участке Проезда №16. Из пресс-релиза правительства области Улица Первомайская – главная улица Мелехово, на которую приходится основная