Езда на квадроцикле закончилась для двух подростков больницей. Как сообщили в УМВД области, ДТП случилось днем 12 января. В деревне Пенкино 15-летний мальчик сел за руль квадроцикла без
<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2025-v-kameshkovskom-rajone-podrostok-na-kvadrocikle-vrezalsya-v-stolb-postradali-dvoe-passazhirov.html" target="_blank">В Камешковском районе подросток на квадроцикле врезался в столб, пострадали двое пассажиров</a> - Езда на квадроцикле закончилась для двух подростков больницей. Как сообщили в УМВД области, ДТП случилось днем 12 января. В деревне Пенкино 15-летний мальчик сел за руль квадроцикла без
[url=https://33live.ru/novosti/13-01-2025-v-kameshkovskom-rajone-podrostok-na-kvadrocikle-vrezalsya-v-stolb-postradali-dvoe-passazhirov.html]В Камешковском районе подросток на квадроцикле врезался в столб, пострадали двое пассажиров[/url] - Езда на квадроцикле закончилась для двух подростков больницей. Как сообщили в УМВД области, ДТП случилось днем 12 января. В деревне Пенкино 15-летний мальчик сел за руль квадроцикла без