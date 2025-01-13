Езда на квадроцикле закончилась для двух подростков больницей. Как сообщили в УМВД области, ДТП случилось днем 12 января. В деревне Пенкино 15-летний мальчик сел за руль квадроцикла без

Езда на квадроцикле закончилась для двух подростков больницей. Как сообщили в УМВД области, ДТП случилось днем 12 января. В деревне Пенкино 15-летний мальчик сел за руль квадроцикла без экипировки. Хотя ездить по дороге на таком транспортном средстве можно только с 16 лет. Поездка закончилась аварией – юный водитель не справился с управлением и врезался в