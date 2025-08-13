Теперь водители, едущие в сторону Казани, могут услышать мелодию «Калинка-Малинка».

На участке трассы М-12 в Собинском районе установили «музыкальную разметку». Теперь водители, едущие в сторону Казани, могут услышать мелодию «Калинка-Малинка».По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, главная цель нововведения — не развлечение, а повышение безопасности на дороге. Разметка помогает водителям не уснуть и сохранять внимательность, что должно снизить число ДТП.В будущем такую же разметку планируют обустроить на 259-м километре трассы в Вязниковском районе, но уже для тех, кто едет в сторону Москвы.