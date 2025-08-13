Территория у Детской музыкальной школы №1 имени Танеева скоро обретет новый вид. Масштабное озеленение проводит МКУ «Зеленый город». Сейчас специалисты занимаются подготовкой территории

Территория у Детской музыкальной школы №1 имени Танеева скоро обретет новый вид. Масштабное озеленение проводит МКУ «Зеленый город». Сейчас специалисты занимаются подготовкой территории — перекапывают землю и удаляют сорняки. У входа планируют высадить кусты спиреи в форме лиры и многолетние цветы. Мария Шашкова, главный инженер МКУ «Зеленый город» г. Владимира Это начальный этап. Высажены гортензии