Строительство станции метро Беломорская Замоскворецкой линии находится на финишной прямой, она может быть открыта до конца этого года. Об этом и многих других значимых для столицы проектах рассказал журналистам в субботу, 13 октября, глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Строительство станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии находится на финишной прямой, она может быть открыта до конца этого года. Об этом и многих других значимых для столицы проектах рассказал журналистам в субботу, 13 октября, глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, работа на "Беломорской" очень напряженная, но идет по графику. Он отметил, что круглосуточно на станции трудятся порядка 600 человек. При этом планируется задействовать дополнительно 150 рабочих для благоустройства прилегающей территории и проведения пусконаладочных работ.Главная сложность при строительстве станции в том, что работа ведется над действующей линией подземки. "Монтаж инженерных систем проводится в ночное время – всего лишь четыре часа", – подчеркнул Хуснуллин. Несмотря на трудности, отметил глава столичного стройкомплекса, с большой долей вероятности станция будет открыта уже к концу этого года.Станцию "Беломорская" возводят на действующем участке Замоскворецкой линии метро между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Это станция мелкого заложения с одним пассажирским вестибюлем. В дальнейшем может быть построен второй.Интерьеры станции напомнят о природных красотах Беломорья. Ассоциации с морем вызовут подвесные потолки цвета морской волны. А колонны и стены, облицованные белым мрамором, напомнят о снеге.Изначально ее не было в планах, но по просьбе местных жителей мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти место для станции. Открытия "Беломорской" ждут сотни тысяч жителей районов Западное Дегунино, Ховрино, Левобережный. Предполагаемый пассажиропоток на станции составит порядка 150 тысяч человек в сутки.Также к концу этого года московские строители планируют частично закончить реализацию проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино". По словам Марата Хуснуллина, транспортно-пересадочный узел на этом месте увяжет как подземку, так и столичный и подмосковный наземный общественный транспорт.Кроме того, в рамках ТПУ будет построена новая железнодорожная станция "Ховрино-2" Октябрьской железной дороги. Люди смогут доехать на метро, а затем пересесть на железную дорогу и ехать в сторону Зеленограда. “Планируем построить эту станцию в течение трех лет", – сказал глава столичного стройкомплекса.Активное строительство столичной подземки продолжается и на других участках. Всего в ближайшие несколько лет, в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2019-2021 годы, будет открыта 21 станция метро, более 50 километров линий и три электродепо, отметил Хуснуллин.Он уточнил, что в ближайшие три года будет завершена Кожуховская (Некрасовская) линия подземки от "Некрасовки" до "Нижегородской". Также будет продолжено строительство Большой кольцевой линии (БКЛ), в дополнение к уже имеющемуся участку откроется Северо-Восточной отрезок нового пересадочного контура.Хуснуллин подчеркнул, что по Большой кольцевой линии будут соединены Кожуховская (Некрасовская) и Калининско-Солнцевская линия метро. "Таким образом, столица получит самую длинную линию подземки от "Некрасовки" до "Рассказовки", – сказал Хуснуллин.Кроме того, в этом году должен состояться технический пуск участка Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово". Также будет продлена Люблинско-Дмитровская линия до поселка Северный с двумя промежуточными станциями.Большая часть средств Адресной инвестиционной программы идет на транспортные объекты, однако немалые средства закладываются также на развитие социальной инфраструктуры. Как отметил глава столичного стройкомплекса, всего за три года будет построено более 200 таких объектов.За счет средств городского бюджета в столице появятся более 90 детских садов и школ, а также 72 объекта здравоохранения. А инвесторы построят еще порядка 40-50 объектов, отметил Хуснуллин.Продолжается и создание системы хордовых магистралей, которые фактически станут еще одним кольцом Москвы. Один из важнейших проектов – Юго-Восточная хорда, которая соединит в одно кольцо Северо-Западную и Северо-Восточную хорду, а также Южную рокаду.По словам главы столичного стройкомплекса, в настоящий момент ведется подготовка градостроительной документации, готовится и освобождается территория, по которой пройдет хорда. "В конце 2019 – начале 2020 годов мы выйдем на все участки строительство Юго-Восточной хорды", – резюмировал Марат Хуснуллин.