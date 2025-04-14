8 взрослых и 9 детей покусали клещи на минувшей неделе с 7 по 13 апреля во Владимирской области. Всего в этом году в больницы области обратилось 28 жертв клещей, рассказали в пресс-службе

8 взрослых и 9 детей покусали клещи на минувшей неделе с 7 по 13 апреля во Владимирской области. Всего в этом году в больницы области обратилось 28 жертв клещей, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Среди паукообразных, которых медики сняли с владимирцев за прошедшие семь дней, было два клеща, зараженных боррелиозом. Еще три таких зараженных паразита