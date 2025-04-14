Теперь цена одной поездки составит 40 рублей как при наличном, так и безналичном расчете.

С 14 апреля во Владимире повышаются тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах. Теперь цена одной поездки составит 40 рублей как при наличном, так и безналичном расчете.Также изменились расценки на проездные билеты: стоимость для школьников вырастет до 430 рублей (до 390), для студентов - до 720 рублей (до 650), а для некоторых категорий граждан - до 770 рублей (до 629).Кроме того, подорожают проездные на 100 поездок: для юридических лиц цена составит 3000 рублей, для физических лиц - 2700 рублей (до 2300 рублей). Проездной на 60 поездок теперь будет стоить 2100 рублей.