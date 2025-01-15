Вместо старого деревянного здания, построенного в прошлом веке, – новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь жителям села Лемешки и деревни Выселки гораздо удобнее получать

Вместо старого деревянного здания, построенного в прошлом веке, – новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь жителям села Лемешки и деревни Выселки гораздо удобнее получать медпомощь. Пациенты могут без выезда в город пройти профилактический осмотр, вакцинироваться и получить укол по назначению врача. Также доступен первый этап диспансеризации. Новый ФАП в Лемешках открыли в рамках региональной программы «Модернизация первичного