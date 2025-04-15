Рассказываем, что ждет прихожан.

Во Владимирской епархии подготовлена насыщенная программа на Пасху в этом году. Подробности узнал . 19 апреля, в Страстную субботу, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр посетит храмы областной столицы для освещения куличей и пасок. В Успенском соборе пройдет ночное богослужение с крестным ходом, Пасхальной заутреней и Божественной Литургией.20 апреля звонов колоколов прозвучит с 11 до 13:10. В 16:00 ожидается встреча Благодатного огня из Иерусалима у Золотых ворот, которую встретит митрополит Никандр. Затем святыня будет перенесена в Успенский собор, где зажгут лампады и свечи, и начнётся Великая Вечерня. Верующие также смогут получить Благодатный огонь у колокольни Успенского собора, после чего святыню доставят в социальные учреждения, больницы и УФСИН.