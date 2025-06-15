Молодые парни из Гусь-Хрустального, которые проявили смелость и вытащили пять человек из объятого пламенем жилого дома, будут представлены к награде Российского союза спасателей «За

Молодые парни из Гусь-Хрустального, которые проявили смелость и вытащили пять человек из объятого пламенем жилого дома, будут представлены к награде Российского союза спасателей «За мужество в спасении». Об этом сообщили в МЧС России по Владимирской области. Все произошло в ночь на 18 апреля, около полуночи, в двухэтажном доме на улице Революции. Пожар охватил все здание