Во всех случаях дикие животные внезапно выбегали на дорогу.

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, за два дня на территории Владимирской области произошло сразу несколько ДТП с участием диких животных.Так, вечером 12 июня на 43-м километре автодороги Муром-Орлово-Мишино-Репино-Ляхи-Меленки в Муромском районе 43-летний водитель «Лады» совершил наезд на лося, который выбежал на проезжую часть.В результате инцидента мужчина получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.Накануне аналогичные ДТП случились в Гороховецком районе – там пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», а также в Ковровском районе, где наезд на внезапно выбежавшего сохатого совершил водитель «DONGFENG», и в Киржачском районе, где в ДТП с животным попал водитель автомобиля «Джелли».