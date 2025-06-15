На М-7 предстоит ремонт участка.

Участок федеральной трассы М-7 во Владимирской области будет частично закрыт на ремонт вплоть до 15 декабря 2025 года.Об этом сообщает федеральное казённое учреждение «Упрдор Москва — Нижний Новгород».Ремонт ждёт 115-й — 118-й километры трассы в районе деревни Новое Аннино в Петушинском районе. Работы носят плановый характер — подрядчику предстоит снять изношенный асфальт и улоэить новое покрытие, а также смонтировать бордюры и установить остановочные павильоны.Во время работ проезжую часть трассы не перекроют полностью, но заметно сузят и ограничат скорость проезжающего по ней транспорта.