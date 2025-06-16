Пришел на одно мероприятие, а увидел экспозиции более 50 музеев со всей страны. Владимирский «Музей ложки» пригласил друзей на свое десятилетие. Праздник ремесленников и мастеров прошел под

Пришел на одно мероприятие, а увидел экспозиции более 50 музеев со всей страны. Владимирский «Музей ложки» пригласил друзей на свое десятилетие. Праздник ремесленников и мастеров прошел под эгидой фестиваля «Владимир – Белокаменная столица». Музеи из других регионов приехали показать себя и обменяться опытом. Так, школа русского национального письма из Ярославля привезла свой мастер-класс. В нем