Что посетить в Судогде Владимирской области
Судогда - город во Владимирской области России, на реке Судогда, в 40 километрах юго-восточнее Владимира.
В первые годы своего существования город принадлежал царю Михаилу Романову, вскоре даровавшему Судогду думскому дьяку Ивану Грязеву. Город не выделялся густотой населения, либо наличием промышленности или торговых связей. Разве что чистейшей воды река да открытые в XVIII веке целебные источники близ Судогды привлекали сюда людей. В 1880-х годах известный судогский помещик, граф Храповицкий строит на открытых минеральных источниках себе замок в готическом средневековом стиле, с целым комплексом фонтанов, работающих на минеральной воде. Уникальная достопримечательность быстро становится знаменитой.
В край приезжают строить усадьбы русские помещики. Местность обзаводится парком-дендрарием, барскими конюшнями с породистыми рысаками, птичьим двором с черными лебедями, золотыми фазанами и пекинскими и руанскими утками, оранжереями, круглый год плодоносящими персиками и лимонами. В советские годы Судогда становится концентрацией пролетариата: в городе закрываются церкви, открываются рабочие кружки и пропагандистские газеты, во всю идет борьба с самогоноварением и картежничеством. Сегодня в городе множество деловых центров и офисных зданий. И помимо печатно-копировальной технике там имеются еще и ламинаторы. Если в вашем офисе еще нет этого устройства, рекомендуем купить ламинатор в москве
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Лишь эпоху спустя стараниями местного отца-настоятеля Свято-Екатерининского храма, город обретает прежнее лицо и культурные традиции.
Судогда сегодня - застывший во времени образец уездного провинциального города XIX века, центр которого мало изменился за последние 90 лет. Здесь и особые деревянные дома с резными наличниками, и кирпичные учреждения более поздней постройки, и красивые особняки с декорами и лепниной, колоннами и балконами. Даже названия улиц или магазинов еще отражают забытые многими времена. Обязательно стоит посетить и старинные храмы Судогды: Екатерининский собор (1814год) и церковь Александра Невского (1870 год). За годы своего существования храмы пережили несколько пожаров, однако были восстановлены и сохранили для потомков свой неповторимый старинный облик и дух.
Благодаря неповторимому колориту Судогда занимает достойное место в туристических маршрутах по Владимирской области. Очень популярны в крае сплавы по рекам, вело- и пешие походы с посещением достопримечательностей Судогды, его минеральных источников и замка Храповицкого с фонтанами.