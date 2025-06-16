Голос белокаменной столицы. Во Владимире реализуется уникальный музыкальный проект «Звуки камня». Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, Спасо-Преображенская церковь, храм

Голос белокаменной столицы. Во Владимире реализуется уникальный музыкальный проект «Звуки камня». Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, Спасо-Преображенская церковь, храм Покрова на Нерли и не только — всего семь белокаменных зданий сольются в одну мелодию и расскажут об истории Владимира, делятся авторы проекты. Илья Чертков, музыкант, участник проекта «Звуки камня» Мы записываем голос, записываем вокал.