Как делать ставки на DOTA2
Dota 2 — популярная киберспортивная игра. Главный турнир по игре, The International, имеет призовой фонд в 34 миллиона долларов.
Но профессиональные игроки — не единственные, кто может зарабатывать на соревнованиях по Dota 2. Ставки на многопользовательскую онлайн-боевую арену (MOBA) в букмекерских конторах предлагают как обычным фанатам, так и беттерам возможность получать прибыль от турниров по Dota 2.
Основы ставок на Dota 2
Игроки любят игру за тонкие, многоуровневые стратегии, необходимые для успеха. Вам не нужно знать все детали, чтобы делать ставки на DOTA2
, но надо четко понимать основные нюасны, которые игра ставит перед игроками.
Игровой процесс
В матчах Dota 2 участвуют две команды по пять игроков. Каждый игрок управляет одним из 119 персонажей игры. Цель в том, чтобы первым уничтожить базу другой команды.
В Dota 2 есть одна карта, на которой находятся как сами игроки, так и несколько других нейтральных, управляемых компьютером персонажей, называемых «крипами». Игроки должны противостоять как крипам, так и персонажам противника, пытаясь уничтожить базу противника, одновременно защищая свою.
Все персонажи начинают игру относительно слабыми персонажами, приобретая дополнительные способности по мере сбора золота и «усилений», побеждая крипов и персонажей противника.
Коэффициенты ставок Dota 2
Коэффициенты обычно используют отрицательное число для обозначения фаворита и положительное число для определения аутсайдера. Чем дальше эти числа друг от друга, тем более неравным, как ожидается, будет матч.
Стратегии
Догон. Эта стратегия, основанная на методе Мартингейла, часто применяется в спортивных ставках с низкими коэффициентами. По сути, это обычный догон, который предполагает, что следующая ставка компенсирует убытки от предыдущей. Однако при небольших коэффициентах такая система может быть неэффективной.
Проигрывающий фаворит. Стратегия ставок на фаворита, который проигрывает, пользуется популярностью. Суть её заключается в следующем: вы следите за матчем, где фаворит играет против аутсайдера в режиме реального времени.
Экспрессы, системы и двойные исходы. Многие игроки предпочитают минимизировать риски, делая ставки на экспрессы из двух событий или используя системы, где необходимо угадать как минимум 2 из 3 возможных исходов. Стратегия "2 из 2" ориентирована на низкие коэффициенты.
Стратегия на двойной исход служит хорошей страховкой с высокой вероятностью успеха. Обычно бетторы выбирают матчи с равными соперниками и делают прогноз на победу одного из них. Для дополнительной уверенности можно поставить на 1х или 2х с более низким коэффициентом, но с большей вероятностью выигрыша. Экспрессы позволяют начать с небольшого банка и заработать значительную сумму денег.