Корабль терпит крушение посреди океана. На обломке доски спасаются трое мужиков. Откуда невозьмись плывет акула. Мужики перепугались, не знают куда деваться... Акула подплывает и говорит:
-Я оставлю в живых того, кто меня рассмешит! Первый мужик начинае кувыркаться в воде, нырять... Акула:
-Не смешно...
И съела. Второй ещё усерднее выделывает чудеса на воде, как дельфин делает невероятные трюки... -Не, не смешно...
И тоже съела. Третий говорит:
-Слышь, акула, у меня косячек завалялся, на затянись...
Акула сдела несколько хапок... Её поперло, давай ржать, в воде кувыркаться... А мужик тем временем погреб от неё подальше, через некоторое время поворачивается, а акула за ним гребёт. Мужик: -Слышь, ты же говорила, что если рассмешу отпустишь!!!
-Го
