Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин начал большой благотворительный проект.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин начал большой благотворительный проект — одаренные дети из музыкальных школ региона будут получать в подарок инструменты.Первые восемь инструментов — флейты и домры — депутат лично передал ребятам из Коврова, Гороховца, Мурома, Гусь-Хрустального, Меленок, Селивановского и Ковровского районов. Все дети, ка считают их педагоги, имеют большой музыкальный потенциал, многие уже стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов. Собственный инструмент, причем профессионального качества, поможет им развить свой талант.- Не у всех семей этих талантливых ребят есть возможность купить хороший инструмент, а для занятий музыкой это очень важно. Поэтому я и вышел с такой инициативой, а потом вместе со специалистами и фондом «Два крыла» мы выбрали лучшие домры и флейты и передали их ребятам. Это не просто одноразовая акция, а начало долгосрочного проекта, призванного помочь одарённым детям Владимирской области, —Как рассказал депутат, его инициативу поддержал губернатор Владимирской области Александр Авдеев, региональный Минкульт и музыкальное сообщество.Очень символично, что инструменты вручались во Владимирском областном музыкальном колледже, где в этот день чествовали Заслуженного работника культуры РФ, преподавателя, дирижера Игоря Павловича Лебедева. К 80-летию педагога студенты и коллеги подготовили концерт. Были поздравления и от депутата, и от учеников — сегодняшних и тех, кто когда-то учились у Лебедева. Многие из воспитанников Игоря Павловича стали руководителями оркестров, работают в музыкальных школах, студиях и ДК, сделали успешную музыкальную карьеру.- Кто знает, может быть, и сегодняшние школьники, получившие инструменты, однажды тоже станут большими музыкантами, педагогами, подвижниками культуры — такими, как Игорь Павлович, — отметил Говырин.