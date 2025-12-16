Во Владимире прямо днем бизнесмена затолкали в автомобиль Toyota и увезли в неизвестном направлении.

8 декабря 44-летний предприниматель вышел во двор своего дома на улице Куйбышева во Владимире. В этот момент к мужчине подошли несколько человек, среди них были и знакомые. Разговора не получилось. По словам силовиков, против его воли и с применением насилия бизнесмена затолкали в автомобиль Toyota и увезли в неизвестном направлении. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Подпиши, и будет тебе счастье»К счастью для потерпевшего, происходящее во дворе увидела его знакомая. Она не растерялась и сразу же вызвала полицию. Пока оперативники выезжали на место и начинали поиски, разворачивалась другая часть драмы.Как в Следственном комитете по региону, мужчину вывезли в поле в Суздальском районе. Там, под угрозой расправы, у него потребовали подписать документы. Цена «свободы» оказалась астрономической: договоры купли-продажи его квартиры и частного дома (безо всякой оплаты, разумеется) и долговые расписки на общую сумму почти 70 миллионов рублей.Как выяснилось позже, корни конфликта уходили в долги. Один из нападавших, 56-летний житель Владимира, был должен бизнесмену крупную сумму. Вернуть ее «по-хорошему» не вышло, и должник, заручившись поддержкой еще трех сообщников, выбрал криминальный путь — лишить кредитора не только долга, но и всего имущества.Оперативная работа: от камер наблюдения до ПодмосковьяТем временем полиция уже работала. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска УМВД России по Владимирской области марку и модель автомобиля, на котором скрылись похитители. Преследование привело их в Московскую область. Уже ночью трое подозреваемых — 56-летний владимирец и двое москвичей 55 и 46 лет — были задержаны. Их четвертый сообщник, 53-летний мужчина, сумел скрыться, его розыск сейчас продолжается.Задержанных доставили во Владимир, где они, как сообщает пресс-служба УМВД, дали признательные показания. При осмотре их автомобилей были найдены те самые «доказательства» — долговые расписки, выбитые у бизнесмена под угрозой.Два дела в одном флаконеИстория приобрела серьезный оборот. Полиция первоначально возбудила дело по статье «вымогательство» (ч.2 ст. 163 УК РФ). Однако, учитывая всю картину — насильственный захват и вывоз человека — следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил еще одно дело, уже по более тяжкой статье — «похищение человека группой лиц из корыстных побуждений» (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).Как в СУ СК РФ по региону, сейчас инициирован вопрос о передаче дела о вымогательстве из органов внутренних дел в Следственный комитет, чтобы объединить оба эпизода в одно производство. Это стандартная практика, когда одно расследование поглощает другое, более узкое.Трое задержанных уже находятся под стражей. Кажется, их план «решить финансовые вопросы» обернулся тюремными нарами. А бизнесмен, переживший несколько часов ужаса, теперь будет ждать справедливости уже в статусе потерпевшего по двум серьезным статьям. Расследование продолжается.