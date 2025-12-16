В скором времени въезд во Владимир со стороны Юрьев-Польского станет более торжественным. Гостей будет встречать новая зелёная арт-композиция, напоминающая о древнем белокаменном

В скором времени въезд во Владимир со стороны Юрьев-Польского станет более торжественным. Гостей будет встречать новая зелёная арт-композиция, напоминающая о древнем белокаменном зодчестве. Об этом рассказали в МКУ Зелёный город. На въезде установят специальные металлические конструкции в форме, отсылающей к белокаменному зодчеству. Их дополнят туи брабант, величественные красные дубы, декоративные яблони, а также кустарники сирени