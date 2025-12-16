В Гусь-Хрустальном в результате падения дерева пострадали два человека. ЧП произошло вечером 12 декабря на улице Каховского. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном в результате падения дерева пострадали два человека. ЧП произошло вечером 12 декабря на улице Каховского. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По предварительным данным, во время сильного ветра дерево рухнуло прямо на проходивших мимо 52-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Оба получили травмы, женщине потребовалась госпитализация. Следователи уже начали проверку.