Девушка скончалась на месте.

В Гусь-Хрустальном Владимирской областипрокурор направил в суд дело мотоциклиста, по вине которого погибла 15-летняя девушка-велосипедистка. Обвиняемый, 31-летний местный житель, уже был лишен водительских прав за пьяное вождение до марта 2025 года и после этого не пересдавал экзамены, но продолжал ездить на мотоцикле «KAWASAKI». Об этом рассказали в прокуратуре региона.24 апреля 2025 года, двигаясь по улицам города Курлово со скоростью 90-95 км/ч, он не успел среагировать на разворачивающуюся на велосипеде девушку. В результате наезда 15-летняя велосипедистка получила тяжелые травмы и скончалась на месте.Сейчас мотоциклист находится под стражей.