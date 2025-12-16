В Центральной городской больнице уже успешно провели операции.

В Коврове Владимирской области местные врачи освоили передовую методику эндопротезирования тазобедренного сустава, что стало важным шагом в улучшении медицинской помощи. Об этом рассказалиВ Центральной городской больнице уже успешно провели операции по замене сустава при переломах шейки бедренной кости, в том числе две при участии ведущего регионального травматолога-ортопеда В.С. Красильникова.Эта технология особенно актуальна для пожилых людей старше 60 лет, значительно улучшая их качество жизни после таких травм. К концу 2025 года в травматологии установлено уже более десяти эндопротезов, что говорит о росте опыта персонала. Данное направление активно развивается, делая лечение и реабилитацию более доступными и эффективными для жителей региона.