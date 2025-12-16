Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области завели уголовное дело о халатности после инцидента с упавшим деревом. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Вечером 12 декабря 2025 года на улице Каховского из-за непогоды деревоо рухнуло на 52-летнего мужчину и 49-летнюю женщину. Женщина сейчас находится в больнице.Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также то, как ответственные службы следили за состоянием аварийных деревьев в городе.