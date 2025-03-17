Экопарк «Белая береза» в микрорайоне Белая Речка города Кольчугино лишился 35 дубов. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в надзорном ведомстве,

Экопарк «Белая береза» в микрорайоне Белая Речка города Кольчугино лишился 35 дубов. Ущерб превысил полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в надзорном ведомстве, информация о вырубленных деревьях была опубликована в социальной сети Вконтакте. Прокуратура организовала проверку и факт подтвердился. Из пресс-релиза прокуратуры области Проверка показала, что неустановленное лицо на территории эко-парка «Белая береза» в