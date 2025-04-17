Два образца военной техники выставили в Коврове на площади 200-летия. Экспонаты привезли из парка «Патриот», который находится рядом с городом Кубинка под Одинцово (Московская область). Как

Два образца военной техники выставили в Коврове на площади 200-летия. Экспонаты привезли из парка «Патриот», который находится рядом с городом Кубинка под Одинцово (Московская область). Как сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях, посмотреть на машины можно с 17 апреля до 2 июня. Подготовка к Дню Победы идет полным ходом. Ранее стало известно, что в Коврове