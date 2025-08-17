В ведомстве констатировали, что контроль за техническим состоянием детского игрового оборудования должным образом не организован.

В Ивановской области прокуратура Судогодского района провела проверку соблюдения требований к обеспечению безопасности несовершеннолетних при эксплуатации спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Прокуратура организовала проверку, чтобы дать оценку состоянию спортивных площадок скверов «Автогородок», стадиона «Труд» и «Островок» районного центра.Проверка показала, что, в частности, на территории стадиона «Труд» спортивное оборудование в зонах сдачи ГТО и расположения тренажеров имеет повреждения. Также отсутствуют отдельные элементы оборудования, а местами и ударопоглощающее покрытие. Кроме того, зафиксировано расслоение деревянных конструкций.А в сквере «Автогородок» детское игровое оборудование (качели, горки, карусели и игровые комплексы) и вовсе просто расположены на земле. По всей зоне приземления там не обеспечена минимальная толщина ударопоглощающего покрытия.Наконец, в сквере «Островок» на футбольных воротах нет сетки. Также в ненадлежащем состоянии находятся баскетбольные кольца.«Контроль за техническим состоянием детского игрового оборудования должным образом не организован», — констатировали в районной прокуратуре.Ведомство внесло представление ранее занимавшему должность главе администрации муниципалитета. Но нарушения до сих пор не устранены.Прокуратура направила в Судогодский районный суд исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить выявленные нарушения.Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения в настоящее время находится на контроле надзорного ведомства.