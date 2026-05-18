Ремонт выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Судогодском округе подходят к завершению работы на участке трассы Павловское — Эсино — Красный Маяк — Андреево — Тюрмеровка.По информации Минтранса Владимирской области, текущий ремонт охватывает участок длиной 1,1 км.В этом дорожном сезоне всего приведут в норматив 4,6 км трассы, а в Ковровском МО обновят еще два отрезка общей протяженностью 3,5 км.На всех участках предусмотрены фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона.Также выполняют укрепление и планировку обочин.