Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура Владимирской области выявила серьезные нарушения в сфере закупок в Суздальской районной больнице. Это может повлечь за собой ответственность для одного из должностных лиц учреждения.В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» заключила ряд государственных контрактов на поставку медицинских изделий, продуктов питания и оказание коммунальных услуг. Однако, несмотря на выполнение поставщиками своих обязательств, оплата по контрактам производилась с существенной задержкой.Общая задолженность перед 30 субъектами предпринимательской деятельности достигла 12 миллионов рублей.В связи с выявленными нарушениями в отношении больницы было возбуждено дело об административном правонарушении, а главному врачу вынесено представление об устранении нарушений.