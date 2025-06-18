Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Прокуратура Владимирской области выявила серьезные нарушения в сфере закупок в Суздальской районной больнице. Это может повлечь за собой ответственность для одного из должностных лиц учреждения.
В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» заключила ряд государственных контрактов на поставку медицинских изделий, продуктов питания и оказание коммунальных услуг. Однако, несмотря на выполнение поставщиками своих обязательств, оплата по контрактам производилась с существенной задержкой.
Общая задолженность перед 30 субъектами предпринимательской деятельности достигла 12 миллионов рублей.
В связи с выявленными нарушениями в отношении больницы было возбуждено дело об административном правонарушении, а главному врачу вынесено представление об устранении нарушений.