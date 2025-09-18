СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации города Киржач, которые семь лет назад разрешили ввод в эксплуатацию торгового

СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации города Киржач, которые семь лет назад разрешили ввод в эксплуатацию торгового павильона, построенного прямо над газопроводом. По данным следствия, в 2017 году местный предприниматель купил павильон на улице Ленинградской и обратился в администрацию за разрешением на его реконструкцию. Несмотря на предупреждение