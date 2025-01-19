Во Владимирской области прошла Крещенская ночь. Купели посетили 8 021 человек, а искупались – 4 333 человека. Как рассказали в пресс-службе МЧС области, купания прошли без происшествий

Во Владимирской области прошла Крещенская ночь. Купели посетили 8 021 человек, а искупались – 4 333 человека. Как рассказали в пресс-службе МЧС области, купания прошли без происшествий (информация на 6:00 19 января). Спасатели дежурили у купелей, чтобы обеспечить безопасность верующих, совершающих священный обряд. Всего на местах купаний в области работали 56 специалистов. Прокомментируйте новость у