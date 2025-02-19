Прокурор области Иван Грибов отметился также опасениями по поводу возможных манипуляций со стороны подрядчика.

19 февраля на коллегии прокуратуры Владимирской области губернатор Александр Авдеев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика, выполнявшего работы по ремонту владимирского драмтеатра. Глава региона заявил, что подрядчик пытался похитить бюджетные средства, представляя оборудование к оплате, стоимость которого не соответствовала реальной.Авдеев подчеркнул, что подрядчику предоставляли возможность избежать правонарушений, однако попытка хищения средств все-таки имела место. Он призвал прокуратуру довести дело до конца и взять его под контроль.Ранее сообщалось о расторжении контракта между заказчиком и исполнителем, из-за чего срок открытия театра был вновь перенесен. Прокурор области Иван Грибов отметился также опасениями по поводу возможных манипуляций со стороны подрядчика. В результате текущей ситуации