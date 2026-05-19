Более 50 работ от детей 6–14 лет поступили на конкурс.

Члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области выбрали победителей регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа — 2026».На конкурс поступило более 50 работ от детей в возрасте от 6 до 14 лет из разных районов области.Участники применили разные техники и материалы, в том числе природные, чтобы показать свое видение службы полиции.Общественники отметили оригинальность работ. Большинство экспонатов соответствовало теме единства народов России и было посвящено культуре, традициям и национальной самобытности.Единогласно признаны лучшими три работы:- «Полицейский Дядя Степа» — работа 7‑летней Стефании Галянкиной (Камешково);- «Кинолог и верный друг» — поделка 10‑летнего Кирилла Бирева (Вязники);- «Полицейский на страже закона» — интерактивная игра 13‑летней Виктории Тарасовой (Камешково).Эти работы представят Владимирскую область на федеральном этапе конкурса.