По прогнозам синоптиков, 19 июня на территории Владимирской области ожидаются гроза с ливнем и градом, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

По прогнозам синоптиков, 19 июня на территории Владимирской области ожидаются гроза с ливнем и градом, усиление ветра с порывами до 15 м/с.Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности.К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 108 бригад «Владимирэнерго»: 347 энергетиков и 179 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 5,7 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона.В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. Строго запрещается размещать под проводами линий электропередачи транспортные средства, строительные, лесо- и пиломатериалы и любые другие предметы. При обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или МЧС.Оставить заявку об отсутствии электроэнергии, а также узнать информацию о сроках восстановления электроснабжения можно через электронные сервисы компании:1. На официальном сайте по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNwДля устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNyЗаявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).