Уголовное дело против водителя направлено в суд.

В Суздальском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого скончалась 60-летняя женщина, родственница водителя Toyota Corolla. Мужчина вез погибшую в больницу. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Авария произошла из-за того, что водитель не выбрал безопасную дистанцию и скорость. Это привело к столкновению с Hyundai Solaris и выезду на встречную полосу, где произошёл удар с Skoda Octavia.Несмотря на длительное лечение, пострадавшая скончалась, а ещё три человека получили травмы.Уголовное дело против водителя Toyota, бывшего сотрудника УФСИН России по Московской области, завершено и направлено в суд. Гражданину предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Отметим, что авария случилась 5 февраля 2024 года.