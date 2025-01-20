27-летнего экс-сотрудника одного из учреждений УФСИН России по Московской области будут судить за нарушение ПДД, которое привлекло к смерти его пассажирки. Авария произошла в Суздальском

27-летнего экс-сотрудника одного из учреждений УФСИН России по Московской области будут судить за нарушение ПДД, которое привлекло к смерти его пассажирки. Авария произошла в Суздальском районе 5 февраля прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службах Следкома и прокуратуры области. Утром мужчина на «Тойоте Королла» вез 56-летнюю родную тетю своей жены из Юрьев-Польского во Владимир. Женщина