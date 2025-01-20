Мужчина не мог передвигаться без машины.

Во Владимире инвалид второй группы из областного центра пожаловался в прокуратуру на арест его автомобиля приставами Ленинского района. Мужчина, нуждающийся в транспортном средстве для передвижения, указал, что его машина занесена в федеральный реестр для перевозки инвалидов, что делает арест недопустимым.После проверки прокуратура установила грубое нарушение прав мужчины и внесла представление в Управление ФССП России по Владимирской области. Постановление о наложении ареста на автомобиль отменено. Машину вернули владельцу.Напомним, ранее мы писали, что