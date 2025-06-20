Ребенку удалось восстановить челюсть и зафиксировать зубы.

Владимирские врачи совершили чудо, восстановив челюсть ребенка, пострадавшего при взрыве пивной кеги.Мальчик получил серьезные травмы лица, играя с найденной на улице пустой кегой от пива или кваса. В результате взрыва у него была сломана верхняя челюсть, повреждены зубы и образовалась глубокая рана.Челюстно-лицевой хирург Татьяна Фёдоровская, несмотря на свой выходной, экстренно прибыла в больницу и провела сложную операцию. Благодаря её мастерству и оперативности удалось восстановить челюсть и зафиксировать зубы.