Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку, пробив заграждение моста в Санкт-Петербурге. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из тонущей машины.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку, пробив заграждение моста в Санкт-Петербурге. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться из тонущей машины.На опубликованных кадрах видно, как водолаз крепит тросы под автомобилем, а другие спасатели подвешивают его за крюк. Кроме того, можно заметить, что из машины льется вода. Сам водитель рассказал, что смог самостоятельно выбраться из салона транспортного средства, после чего его подняли на борт проплывавшего мимо катера, передает телеканал "". Сообщается, что причиной ДТП стал люк, крышка которого была неплотно закрыта. При наезде на нее автомобиль подбросило и занесло в реку. Выяснять все обстоятельства произошедшего будет ГИБДД.