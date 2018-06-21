Этот рейс не выгоден с экономической точки зрения

Этот рейс не выгоден с экономической точки зренияИз Владимирского аэропорта больше не будут летать рейсы в Санкт-Петербург. Как сообщает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства области Александр Романенко, это не выгодно с точки зрения экономики.До возвращения поезда Сапсан сообщением Москва - Санкт-Петербург была необходимость в этом рейсе сейчас же она отпала.Даже несмотря на то, что поезд идет 6 часов, а самолет 2, это никак не экономит время. Пассажиры должны доехать до аэропорта, пройти регистрацию и досмотр.На данный момент рассматриваются другие направления - возможность сообщения с югом.