Мошенники развешивают в подъездах объявления с кьюар-кодами. Жителей приглашают вступить в «чат жильцов» в телеграме. Человек, который не знает этой новой схемы, может и не почувствовать

Мошенники развешивают в подъездах объявления с кьюар-кодами. Жителей приглашают вступить в «чат жильцов» в телеграме. Человек, который не знает этой новой схемы, может и не почувствовать подвоха. Если отсканировать кьюар-код и перейти в поддельный чат, там попросят ввести личные данные. После этого мошенники с легкостью получат доступ к чужому аккаунту. Чтобы не попасться на удочку