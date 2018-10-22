Суд приговорил ее к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев

Суд приговорил ее к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцевМуромский суд признал виновной местную жительницу. Ее обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.В 2015 году женщина была директором туристического агентства «Яркое солнцу». У нее появился корыстный умысел, с помощью которого она обманывала граждан. Мошенница создавала видимость бронирования интересующей людей туристической поездки, сообщала ложные сведения о бронировании и просила немедленной и полной его оплаты. Ничего не подозревающие граждане передавали ей деньги, которая та просто присваивала себе.В общей сложности бизнес-леди за период с 14 июня по 10 сентября 2015 года украла более 1 миллиона рублей у 14 местных жителей, а с 23 по 30 июля 2016 года - более 200 тысяч рублей у еще 2 граждан.Мошенница смогла возместить лишь около 325 тысяч рублей. Тем не менее она подала апелляцию и попросила отменить приговор. Однако суд все равно приговорил ее к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев колонии общего режима.