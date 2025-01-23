В 2025 году во Владимире может появиться памятник пограничнику. Об этом в социальных сетях сообщил глава областного центра Дмитрий Наумов. Он принял участие в совещании под руководством

В 2025 году во Владимире может появиться памятник пограничнику. Об этом в социальных сетях сообщил глава областного центра Дмитрий Наумов. Он принял участие в совещании под руководством губернатора. На нем обсуждалось развитие туристической отрасли Владимира. Среди прочего, глава областной столицы рассказал и о планах по установке памятника пограничнику. Из социальных сетей Дмитрия Наумова В прошлом