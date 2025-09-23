Женщина помогла своей знакомой, которая планировала незаконно находиться на территории России.

В Муроме 47-летняя местная жительница получила крупный штраф за фиктивную регистрацию гражданина Грузии. Женщина помогла своей знакомой, которая планировала незаконно находиться на территории России.Как Муромская городская прокуратура, в апреле 2025 года к жительнице обратился знакомый, попросив зарегистрировать его дочь в ее квартире. Иностранка не собиралась там жить, но регистрация была необходима для законного пребывания в стране.Несмотря на то, что жилье так и не было предоставлено, женщина выполнила просьбу. Это создало условия для незаконного нахождения иностранной гражданки в России.Материалы дела были переданы в полицию, где возбудили уголовное дело. Муромский городской суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .